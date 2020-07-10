Ayasofya kararının ardından Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



A Haber canlı yayınına katılan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın açılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Ayasofya açıklaması: Türk tarihi açısından son derece önemlidir | Video

TÜRK TARİHİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR

Ayasofya'nın açılmasının Müslüman alemi için önemli olduğunu vurgulayan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Bu günleri gördüğümüz için bir tarihçi olarak da bir Türk vatandaşı olarak da şükrediyoruz." dedi.

Önemli açıklamalarda bulunan Afyoncu, "Bu olay benim için son nerece önemli. Ben yıllar önce de Türkiye'nin farklı bir faza geçeceğini söylemiştim. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Türk tarihi açısından son derece önemlidir. Yalnızca Türkler için değil bütün Müslümanlar için önemlidir. Ayasofya'nın açılması tarihi bir dönemdir. Önemli olan şu; Biz kapatmıştık biz açtık. Danıştay son derece hukuki bir karara imza attı. Bütün hakimleri tebrik ediyorum. Tarihte isimleri anılacaktır." şeklinde konuştu.