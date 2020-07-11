AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Srebrenitsa açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa soykırımının 25. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"25 yıl önce bugün Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde #Srebrenitsa'da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı. Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi. İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katiller ödüllendirildi. Ama #Srebrenitsa'da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor.

Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de #Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsalığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız.

Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. "