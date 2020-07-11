Çirkin paylaşıma tepkiler çığ gibi

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi'de gözaltına alındı. Özeren, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çirkin paylaşıma siyasilerden de tepki yağdı.İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz devam edecek.Sarf edilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne serdi.Aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz.Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece.