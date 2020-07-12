Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı

şehidi Prof. Dr. kabri başında anıldı

Şehidi Prof. Dr. , Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:19 ABONE OL
15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Fatih Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen anma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çok sayıda AK Partili bürokrat, vatandaş ve İlhan Varank'ın babası Ali Haydar Varank katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni İlhan Varank kabri başında edilen dualar ile son buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA