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'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından vatandaşların ve turistlerin Ayasofya önüne ziyareti devam ediyor. İçeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelenler caminin önünde hatıra fotoğrafı çekiyor. Öte yandan alana giren ziyaretçiler güvenlik aramasından geçiriliyor.

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 15:13 Son Güncelleme: 12.7.2020 15:14 ABONE OL
Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...

Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararının ardından ziyaretçilere kapalı olan Ayasofya'nın, Sultanahmet Camisi ile arasında kalan meydana ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından Ayasofya'nın önündeki barikatları çimlere kadar genişletilirken, barikatların önüne gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekti.

Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...

Yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Ayasofya Camisi önünde yoğunluk oluşunca güvenlik güçleri, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte, vatandaşların büyük bir kısmı namaz için Sultanahmet Camisi' ne gitti.

Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...

Yerli ve yabancı basın mensuplarının da yoğun ilgisi devam ederken, alana giren ziyaretçiler güvenlik aramasından geçiriliyor.

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Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi! Akın ettiler...
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