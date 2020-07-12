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Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı? Gazeteci Er açıkladı

’ın; Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından sabaha kadar uyumadığı öğrenildi. Erdoğan; “O gece nasıl uyudunuz?” sorusuna; 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 12.7.2020 16:19 Son Güncelleme: 12.7.2020 16:27 ABONE OL
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı? Gazeteci Er açıkladı

Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii ibadete açılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: "SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM"

Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Er; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Ayasofya iç meselemiz, karar milletimizindir

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Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı? Gazeteci Er açıkladı
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