Bin şehit adına Afrika’da bin su kuyusu açılacak

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Deniz Feneri Derneğince başlatılan "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesinin tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin adının yaşatılacağı projenin hayırlı olmasını temenni etti. Şehitlerin kahramanlıklarını anlatırken gözleri dolan Soylu, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan insanlara ihtiyaçlarını götürürken pusuya düşürülerek şehit edilenlerin bulunduğunu belirterek, "Bizim bu evlatlara borcumuz var" dedi. Soylu, adına kuyu açılacak şehitlere ait yapılan bu işin büyük bir şeref olduğunu dile getirdi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de su kuyularının Afrika ülkelerinde açılacağını kaydetti. Etkinlik kapsamında katılımcılar toplamda 500 su kuyusu bağışladı. Programa, proje kapsamında ilk su kuyusuna adını veren şehit özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir ile şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk de katıldı.