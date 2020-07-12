Daha önce müzeye çevrilen Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılmasına vesile olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir (75) SABAH'a konuştu. Kandemir "Çok mutluyum, sevinçten ağladım. Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından vatandaşlar İstanbul Ayasofya Camisi'ne koştu. Yaşlı gözlerle ikindi ve akşam namazlarını kıldı" dedi. Kandemir, müzeye çevrilen sırasıyla İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması için yargıya başvurmuştu. İşte Kandemir'in söyledikleri:1966 yılında İstanbul Ayasofya'da namaz kıldım. İstanbul Ayasofya'nın içindeki memurlar görmesin diye pencerenin kenarında namaz kılıyorduk. Arkadaşla nöbet tutuyor ve sırayla namaz kılıyorduk. Görevliler geldiğinde ise namazı bozuyorduk.Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü'nde okudum. 1966'da Trabzon Ayasofya'nın dışında toz içinde bulunan alanda namaz kıldım. Bu namazı kıldıktan sonra bu caminin içinde halıların üzerinde namaz kılacağıma yemin ettim. 1966'da öğrenci iken başlattığım mücadele; 8 Haziran 2013'de Trabzon Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla son buldu.İznik Ayasofya'ya gezmek için gittiğimde içeri giriş için para verdim. Para verdiğim halde içeri almadılar. Bu sırada Roma'dan bir grup papaz geldi. Papazlar içeri alınınca beni de mecbur aldılar. İznik Ayasofya'da hukuki süreci başlatan olay budur. İznik Ayasofya, 6 Kasım 2011'de ibadete açıldı.İstanbul'un fethinde Fatih, cuma namazını kıldırmıştır, 24 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldırmalıdır. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde İstanbul Ayasofya'nın herhangi bir yerinin kilise olarak kullanılacağına yönelik madde yok. Dünyanın her ülkesinde mülkiyet önemlidir ve kutsaldır. İstanbul Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in mülkiyetindedir. Kızıl Elma'nın gerçekleşmesi için çalıştık. Allah da bu tarihi günü görmeyi nasip etti.