15 Temmuz'un katil pilotlarından görülmemiş utanmazlık; İşe iade istemişler!

Başvuru yapan hainler arasında, o gece bombalama talimatını veren Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz ile Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalayan Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu gibi isimler de yer alıyor. Darbeci pilotların OHAL Komisyonunda da inkar stratejisini sürdürmesi dikkat çekti. Pilotlar başvurularında, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını iddia ederek kamu görevine iade edilmelerini talep etti. OHAL Komisyonu tek tek görüştüğü darbeci pilotların başvuru dosyasına oy birliğiyle ret kararı verdi. Kararlarda, darbeci pilotların darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı karargahının yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, darbeci pilot birer dakika arayla Külliye kavşağına iki bomba atıyor.

Mustafa Mete Kaygusuz