Azerbaycan- Ermenistan sınırında sular ısınıyor. İşte 10 soruda Ermenistan saldırganlığı ve savaşın ayak sesleri

KARABAĞ HER ZAMAN TÜRK YURDU OLMUŞTUR

- Ermenistan Karabağ bölgesinin bir Türk yurdu olduğunu geçmişten bu yana inkar ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Geçmişten bugüne Rusya ve Ermenistan'ın aksi yöndeki politikalarına rağmen Karabağ her daim Türk yurdu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Karabağ Sovyetler Birliği kurulduktan birkaç yıl sonra, Azerbaycan'a bağlı otonom bir statü kazanmış, 1980'lerin sonunda bölgenin statüsü sorun teşkil etmeye başlamıştır. Zira Sovyetler Birliği döneminde Çarlık Rusya'sında süregelen iskan politikaları devam ettirilmiş ve 1989'da bölgedeki Ermeni nüfusu yüzde 75'leri geçmiştir. Sovyetlerin dağılmasına müteakip bölgede yaşayan Ermeniler önderliğinde Dağlık Karabağ'ın da bağımsızlığını ilan etmesi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa varan çatışmaları da beraberinde getirmiştir. 1992'de başlayan Ermenistan işgali 1994 yılında imzalanan ateşkes antlaşmasına kadar sürmüştür. Günümüzde, hukuki bir dayanağı olmaksızın, Ermenistan tarafından işgal edilen bu bölge Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sine tekabül etmektedir. İşgalin ardından 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. 26 yıldır işgal altında bulunan bölge nedeniyle iki ülke arasında zaman zaman çatışmalar meydana gelmektedir. Bu işgalin bir parçası olan 1992 yılında Ermeni çetelerce gerçekleştirilen Hocalı Katliamının da unutulması gerekir.