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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları 'yi yalanlıyor...

Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılında aldığı karar ile ibadete kapatılarak müze statüsü verilen Ayasofya, Danıştay'ın bozma kararı ile camiye dönüştürüldü. İbadete açılan 'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası -HDP kanadından farklı algı operasyonları devreye sokuldu. Son olarak halkın Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda kamuoyu desteğinin olmadığı iddia edilmişti. araştırma şirketi başkanı İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. GENAR'ın araştırmasında Türkiye halkının ezici çoğunluğun Ayasofya'nın ibadete açılmasını istediği görüldü.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 17:32 Son Güncelleme: 13.7.2020 17:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu karar sadece Türkiye'de değil dünyada gündemin en üst sıralarına tırmandı.

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

Türkiye'de bazı çevreler Batı medyasından daha sert çıkışlarla Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini söylerken, FETÖ ve PKK medyasından "Müze yetmez Kilise olsun" yorumları geldi.

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

Aynı çevreler, Ayasofya'nın ibadete açılmasının arkasında kamuoyu desteği olmadığını iddia ettiler. Peki bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'a, yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sorduk.

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

AYASOFYA KARARINA DESTEK YÜZDE 69.5
Ayasofya kararından bir ay önce 15-16 Haziran tarihinde yaptıkları son kamuoyu araştırmasında Türkiye halkının yüzde 69,5'inin Ayasofya'nın ibadete açılmasını desteklediğinin altını çizen Başkanı Aktaş, bu karara karşı çıkanların oranının yüzde 30,5 olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

AYASOFYA KARARINA KAMUOYU DESTEĞİ KAMUOYU DESTEĞİ ARTIYOR
Başkanı Aktaş, 81 ilde 18 yaş üzeri 2500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmadan sonra kamuoyu algısının değiştiğini belirtti ve ekledi: "Araştırmayı bugün yapsaydık Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekleyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü kamuoyu desteğinde büyük artış oldu"

SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...
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SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...
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