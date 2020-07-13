SON DAKİKA: Ayasofya anketinden çarpıcı sonuç! Kamuoyu araştırmaları CHP'yi yalanlıyor...

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu karar sadece Türkiye'de değil dünyada gündemin en üst sıralarına tırmandı.