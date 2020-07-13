Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...

Son dakika: 'u darp eden için istenen ceza belli oldu...

Son dakika haberine göre; Sevgilisini darp ettiği öne sürülen hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:14 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:25 ABONE OL
Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...

Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan hakkında dava açıldı. Ünlü oyuncunun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve yaralama' suçlarından yargılanmasını isteniyor.

Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu 'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan 'un şikayetçi olduğu soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, Ozan Güven hakkında dava açıldı.

Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...

OZAN GÜVEN'E HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından yürütülen soruştura bugün tamamlandı. Hazırlanan İddianamede 'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Y toksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, 58 Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in yaralanması nedeniyle Dosya tefrik edilerek Uzalşma bürosuna gönderildi. Dosyada Ozan Güven'in yağma ve tehdit suçundan, 'un ise basit tehdit takipsizlik kararı verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA