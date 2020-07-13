Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un şikayetçi olduğu soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, Ozan Güven hakkında dava açıldı.