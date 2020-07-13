Son dakika! Tefecilik ve yağma çetesi ile ilgili şok detaylar! Ağlarına böyle düşürmüşler...

YUTMAK İSTEDİĞİ KAĞITTA MAĞDURLARIN İSİMLERİ VARMIŞ

Tefecilikten elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı öğrenilen Zeynep K.'nin, operasyon günü eve giren polisleri görünce çantasından çıkardığı mağdurlardan alacakların yazılı olduğu bir kağıdı ağzına alıp, yutmak isterken yakalandığı, kendisini engellemek isteyen kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi.