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ABD’deki Türklerden kongreye mektubu

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
ABD’deki Türklerden kongreye FETÖ mektubu
ABD'DE Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve tehlikeli faaliyetlerine ilişkin ABD Kongresi'ne mektup göndererek, örgüt lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Eş Başkanlığını Günay Evinç ve Halil Mutlu'nun yaptığı TASC çatı kuruluşunun tüm yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulunduğu mektup, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine gönderildi. FETÖ'nün darbe girişimine yeltendiğini ve NATO silahlarını kullanarak Türk halkına ateş açtığı hatırlatılan mektupta, "ABD, Türk halkının bu talebini reddetmemeli. İade için gerekli şartlar açıktır" ifadesi kullanıldı. AA
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ABD’deki Türklerden kongreye FETÖ mektubu
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