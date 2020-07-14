Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 14 Temmuz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki son duruma ilişkin detayların masaya yatırıldığı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Salgına ilişkin tedbir kararları, son durum değerlendirmeleri gibi sıcak konuların konuşulacağı toplantının bugün gerçekleşeceği duyuruldu. Peki, 14 Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bu hafta kurban bayramında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin yeni kararlar alınması beklenirken tüm yurtta toplantı günleri tek gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının sona ermesi ile yapacağı açıklama oluyor…