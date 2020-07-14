Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 14 Temmuz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki son duruma ilişkin detayların masaya yatırıldığı Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Salgına ilişkin tedbir kararları, son durum değerlendirmeleri gibi sıcak konuların konuşulacağı toplantının bugün gerçekleşeceği duyuruldu. Peki, 14 Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…
Her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bu hafta kurban bayramında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin yeni kararlar alınması beklenirken tüm yurtta toplantı günleri tek gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının sona ermesi ile yapacağı açıklama oluyor…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gelen son bilgiye göre; Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı, bugün saat 15'te gerçekleşiyor. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin de ele alındığı toplantıda, korona virüsü önlemleri ve alınacak yeni kararlar değerlendirilecek..
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz hafta 8 Temmuz tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı.Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. Bu hafta için ise henüz bir tarih bulunmuyor.