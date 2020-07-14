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Haberler Gündem Haberleri Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

kimdir? 'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

darbe girişiminin unutulmaz kahraman şehidi , Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anılıyor. Hain darbe girişiminin üzerinden 4 sene geçmiş olsa da Türk tarihi açısından önemli bir gün olan bu tarihte Darbeci Tuğğeneral Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehidimiz yıllar geçse de unutulmuyor. Peki, 15 Temmuz'un sembolü haline gelen kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir kimdir? İşte Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:45 ABONE OL
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

On binlerce vatandaş Demokrasi ve Birlik Günü'nde darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit olan vatandaşlarımızı anıyor. Darbe girişiminin yaşandığı gece Tuğğeneral Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren ve hafızalara kazanan 'in hayatı ise bu önemli tarihte vatandaşlarca anılıyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? İşte kahraman şehidimizin hayat hikayesi…

KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KİMDİR?

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde minnetle anılıyor. FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı tarihte darbeci Tuğğeneral Semih Terzi'yi canı pahasına öldürecek kurşunu ateşleyen kahraman şehidimiz 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

ÖMER HALİSDEMİR HAYATI

, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.

darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.

Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan , çocukluğunu Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile evlendi ve Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.

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Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi...
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