Peygamber efendimize hakaret etmişti! Alçak paylaşıma gözaltı

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aralarında avukat Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 9 kişinin; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda şöyle denildi:

"Türkiye LGBTİ Birliği (@lgbtiorg) adlı twitter kullanıcısı, twitter adlı internet sitesinden yaptığı 13 Temmuz 2020 tarihli "İslam = #Pedofili" mesajı ve bu mesajın altında paylaştığı İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'e ilişkin çok çirkin bir karikatür ile tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.."

"Şüpheli twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanlığın en kutsal değeri olan Hz. Muhammed'in varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır."



"Son dönemde medyada da gündeme geldiği üzere dünya çapında gerçekleştirilen LGBT organizasyonlarında ısrarla çocuk istismarı ve pedofili meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Her fırsatta toplumu ifsad etmek için sapkınca görüşlerini saldırganca ileri süren bu yapılar hem toplum ahlakını hem de kutsalları hedef almaktadır. TCK'da da açıkça suç olarak düzenlenmiş olan 'Çocuğun Cinsel İstismarı' hususu LGBT ve buna bağlı yapılar tarafından ısrarla çiğnenmekte olup kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike arz eden bu duruma önlem alınması elzem hale gelmiştir."

"Şüpheli şikayete konu paylaşımında toplumun kutsal değerleri ile dalga geçen, tahkir edici hezeyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin tamamen manipülasyon amacıyla halkın bir kesimini, onların inançlarını, inançlarının temel kaynağı olan vahyi aşağılamak için söylendiği açıktır. Şüpheli işbu ifadelerle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, kamu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır. Bu suçun mağduru tüm toplumdur ve kendilerine karşı bazı özellikleri nedeniyle kin ve düşmanlık edilen herkes şüpheliden söz konusu eylemi nedeniyle şikayetçi olabilir.'



"TCK'nın 216. maddesinde korunan hukuki yarar İlah, din, Peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi, bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus, başka kişi veya kişilerin duygularının incitilmemesi, kişilere hakarete varan cümlelerden kaçınılmasıdır. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olmaz."

ŞİKAYET ÜZERİNE BAŞKATILAN SORUŞTURMA ÜZERİNE PAYLAŞIMI YAPAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Dinimize ve sevgili Peygamberimize karşı hakaret içerikli karikatürü paylaşan ve büyük tepki çeken M.C.Söğüt isimli şüpheli İstanbul Fatih'deki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.