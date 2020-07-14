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: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...

haberine göre; Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler adreslere operasyon düzenliyor.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 06:52 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:06 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.

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Son dakika: Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...
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