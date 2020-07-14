Son dakika haberleri: 14 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum

Türkiye 13 Temmuz günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Bakan Koca, salgında son durumu paylaştığı sosyal medya gönderisinde, en çok vaka görülen 5 ili paylaşırken vaka sayısını binin altına indirmekteki kararlılığın da altını çizdi. İşte 13 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, Türkiye corona virüsü salgınında son durum…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum değerlendirmelerinde son üç gün içerisinde ülkemizdeki entübe hasta sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla şöyle açıklandı. İlk sırada vakaların en yüksek olduğu İstanbul bulunurken ardından Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya takip ediyor.
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!
Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."
En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.
"YENİ VAKA SAYILARINI TEDBİRLERLE DÜŞÜRELİM"
Koca, yeni tip koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim." ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE, 140 ÜLKEYE YARDIM GÖNDERDİ"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'nin, aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 140 ülkeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edebilmeleri için yardım gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, "ABD'ye ve İngiltere'ye yardımı tam konumlandıramıyor bazıları, Türkiye bu gücünü nereden alıyor?" sorusu üzerine devlet geleneklerinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibi üzerine bina edildiğini söyledi.
"Biz aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın bereketine inanan bir milletiz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının, insanlık tarihinin son asırda yüzleştiği en büyük sağlık krizlerinden biri olduğunu, birçok ülkenin bu salgına sağlık altyapısı bakımından hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.