Son dakika haberleri: 14 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum

Türkiye 13 Temmuz günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Bakan Koca, salgında son durumu paylaştığı sosyal medya gönderisinde, en çok vaka görülen 5 ili paylaşırken vaka sayısını binin altına indirmekteki kararlılığın da altını çizdi. İşte 13 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, Türkiye corona virüsü salgınında son durum…

14 TEMMUZ BUGÜN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum değerlendirmelerinde son üç gün içerisinde ülkemizdeki entübe hasta sayısının en yüksek olduğu iller sırasıyla şöyle açıklandı. İlk sırada vakaların en yüksek olduğu İstanbul bulunurken ardından Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya takip ediyor.