Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çarpıcı açıklamalar: Ayasofya kararı, 15 Temmuz dirilişimizin devamı...

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle anılacak. İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, pandemi nedeniyle çoğunlukla dijital platformlarda gerçekleşecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hem bu etkinlikleri hem 15 Temmuz gecesini hem de FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi anlattı.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ

4. yılında 15 Temmuz'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme yaparsanız ne söylemek istersiniz?

15 Temmuz milletimizin, lideriyle birlikte, bağımsızlık için, vatan için, onuru ve şerefi için canını ortaya koyarak yazdığı bu toprakların en değerli destanlarından, bağımsızlık deyince akla gelen sembollerden biridir. Şaşkınlığı, hüznü ve zaferi bir gecede, millet olarak birbirimize kenetlenerek yaşadığımız zamanın adıdır. Sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimidir. İrademizi her yönüyle teslim almak için gelmişlerdi. Zaten milyonlarca insan bunun bilincinde olarak ölüme meydan okudu o gece.