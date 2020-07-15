Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı? Sınırdaki çatışmadan son dakika gelişmeleri

Azerbaycan'da halk seferlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı. Ermenistan'ın saldırılarını protesto eden Azerbaycanlılar, başkent Bakü'de oluşturdukları kortejle Dağlık Karabağ'ın işgalini ve yaşanan can kayıplarını protesto etti. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
SON DAKİKA! AZERBAYCAN ERMENİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?
Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı. Ülkedeki Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
AZARBEYCAN HALKINDAN SEFERLİK YÜRÜYÜŞÜ
Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.
Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.
Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.
Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ nedeniyle 1990'lardan bu yana aralıklarla devam eden savaştaki yeni çatışmalarda yedi asker ve bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çatışmalarda şehit olan Azeri askerler arasında Tümgeneral Polad Heşimov ve Albay İlgar Mirzeyev ile iki binbaşı ve iki astsubay da var. Baku yönetimi, Ermenilerin 74 kez ateşkesi ihlal ettiğini, topçu atışlarının yanı sıra uzun menzilli sniper tüfeklerinin kullanıldığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, Ermenistan tarafındaki kayıpların ise 100'ü bulabileceğini söylüyor. Erivan yönetimi ise, çatışmalarda Ermeni ordusundan bir binbaşı ve bir yüzbaşının öldüğü bilgisini başlattı.
Ermenistan saldırısını püskürten Azeri ordusu, imha edilen Ermeni mevzileri, radar istasyonu, depolar, tank ve zırhlı araçlara ait görüntüleri de yayınladı.
Çatışma haberleri gelir gelmez, beklendiği gibi Türkiye Azerbaycan'a net şekilde desteğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz" diye konuştu.