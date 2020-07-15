Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise" diyerek yaşananlara tepki göstermiş "Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." açıklamasını yapmıştı.