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’da halk, askere destek için sokağa çıktı

halkı, sınıra yönelik 'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan askerine destek için sokağa çıktı. Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı. Azerbaycanlılar yürüyüşünde, "Karabağ", "Karabağ bizimdir", "Azerbaycan askeri" şeklinde slogan attı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması ve sosyal mesafenin korunması istendi.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:57 ABONE OL
Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

'da dün gece halk binlerce insanın büyük bir seferberlik çağrısıyla meclisin önünde toplandı, inanılmaz görüntüler yaşandı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

'da, ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Çatışmada, ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Dün de devam eden çatışmalarda, ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bu saldırı 'ın çapını aşan bir hadise" diyerek yaşananlara tepki göstermiş "Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslar'da neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş 'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Vatanını savunan Azerbaycanlılardan şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Erdoğan, tüm imkanlarıyla dost ve kardeş 'ın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

'da yaşananlara dünyadan da tepkiler geldi.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Avrupa Birliği, 'ın 'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından, tüm taraflara çatışmaya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Birleşmiş Milletler de 'ın saldırılarına sessiz kalmadı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, - sınırında ağır silahlarla yapılan ve ölümle sonuçlanan çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Dün de ordusunun saldırısı sonucu 'ın Tovuz ilinde bir sivil hayatını kaybetti. Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Karşı saldırılarla ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

'da yaşanan olaylar sosyal medyada da yankı buldu.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Birçok insan sabaha kadar süren seferberlik çağrısından fotoğraflar yayınlayarak "Karabağ bizimdir bizim kalacak" paylaşımı yaptı.

Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı
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Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı
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