Çengelköy halkı hainlere izin vermedi

15 Temmuz 2016 gecesi, 8 şehit ve 84 gazisiyle canı pahasına sabaha kadar destansı bir mücadele vererek hainlerin planlarını altüst eden Çengelköy halkı o geceyi anlattı. FETÖ'cü hainlerin, ilk hedeflerinden birisi darbe gecesi en önemli stratejik noktalarından biri iki köprü arasında bulunan Çengelköy Polis Merkezi'ydi. Kuleli Askeri Lisesi'nde toplanan hainler stratejik konumdaki Çengelköy Karakolu'nu ele geçirip oradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de lojistik destek sağlamayı planlıyordu. O gece sabaha kadar destansı bir mücadele vererek hainlerin planlarını canı pahasına altüst eden Çengelköy halkından şehit yakınları ve gaziler o geceyi anlattı...O gece asker bize kurşun sıktığı halde biz hala "Türk askeri milletine kurşun sıkmaz. Yanlış yapıyorsunuz. Gelin bu yanlıştan dönün" diyorduk. Bütün vatandaşlarla birlikte sokakta mücadele ettik.Bu ülkenin 15 Temmuz'u unutmaması lazım. 4 yıl geçti acımız hiçbir şekilde dinmedi. Benim oğlum o gece Çengelköy'e koşarak geldi. Ve burada darbecilerle karşı karşıya geldi. Ve hainler tarafından şehit edildi.Çengelköy esnafıyım. O gece rütbeli bir asker Çengelköy'e gelip bize "darbe oldu" dedikten sonra biz onu esnaf olarak kovaladık. Daha sonra kalabalık olarak geri geldiler. Ve hiçbir şey demeden, kimsenin gözyaşına bakmadan ateş açtılar.O gece elimde sadece Türk bayrağı vardı. Silahımız yoktu. Asker demeyeceğim. FETÖ'nün köpekleri o gece bizim silahımızı, bizim mermimizi yine bize doğrulttular.