Halisdemir’i hayatını kurtardığı öğrencisi şehit etmiş

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Niğde'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalına özel açıklamalarda bulundu. Soner Halisdemir, ağabeyini daha önce öğrencisi olan ve iki kez hayatını kurtardığı askerin ilk kurşunu sıkarak şehit ettiğini açıkladı: " Görevi sadece Semih Terzi'ydi. Sadece beylik tabancısı vardı. 28 kişilik gelen grubun içinde iki kere hayatını kurtardığı Hasan ismindeki öğrencisi de var. Keskin nişancı. Ağabeyim durumu fark etmiş.Hasan'ın eli tetikte, Abim diyor ki 'Elini tetikten çek ne olursa olsun ateş etme' diyor. Komutan (Semih Terzi) nerede ? diyor. Hasan ismindeki asker: 'İleride gidiyor karargaha girmek üzere' diyor. Hasan adlı askerin anlattıklarına göre; ağabeyim yaklaştığında 'Komutanım' diyerek sesleniyor. Ağabeyim 3-4 metreye kadar yaklaşıyor. Çelik yeleğin boşluğundan sıkıyor. Abim iki tane sıktıktan sonra başka sıkmıyor orada da bağırıyor 'Zekai Aksakallı paşanın emriyle vurdum' diyor. Koşmaya başladığında öğrencisi uzun namluyla ilk kurşunu sıkıyor. Bunları ifadesinde anlatıyor"