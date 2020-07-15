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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 personeli yaralandı

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada  2’si ağır olmak üzere 4 Polis personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz  helikopter ile bölgeden alınarak Askeri Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 01:31 Son Güncelleme: 16.7.2020 01:35 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 Özel Harekat personeli yaralandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır" denildi.
Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 Özel Harekat personeli yaralandı
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