Man Adası iftirasına 197 bin TL tazminat

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Man Adası davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına, Kılıçdaroğlu'nun temsilen çok sayıda avukat katıldı. Davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan, Ziya İlgen, Mustafa Erdoğan ve Osman Ketenci'yi avukat Ferah Yıldız temsil etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı partililer de duruşmayı takip etti. Avukat Ferah Yıldız, davalının 28 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısında müvekkillerine yönelik sözleri nedeni davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Karar için kısa bir ara veren mahkeme, 7 Haziran 2018 tarihli ilk kararında direnerek Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin TL, Ziya İlgen'e 17 bin TL, Mustafa Erdoğan'a 25 bin TL, Osman Ketenci'ye 20 bin TL, Mustafa Gündoğan'a ise 10 bin TL olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.