Nagehan Alçı’ya hakimden tazminat davası!

İstanbul Hakimi Hakkı Yalçınkaya, 15 Haziran 2018 günü hakkında 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya' içerikli yazısından dolayı Gazeteci Nagehan Alçı'dan şikayetçi olmuştu. Hakimin şikayeti ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alçı hakkında iddianame düzenlenmişti.





İddianamede, Habertürk'ün internet sitesinde 15 Haziran 2018 tarihinde Nagehan Alçı imzalı yazıda, "Maalesef bugün hala 'Birey haklarını önemseyen hakim-savcı zihniyeti' yer yer hükümdarlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyeti yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Bu kurumun başkanı Mehmet Yılmaz da adil hukukçu kimliğiyle bu ülkede yargıya güvenmek isteyen insanlara umut veren bir isim. Hakimler ve Savcılar her siyasi görüşten olabilir, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar…" denildiği kaydedilmişti.

İddianamede, Alçı'nın ifadesine de yer verilmiş, Alçı, "… Bu bir düşünce açıklamasıdır… Bahsettiğim kararlar Hakkı Yalçınkaya tarafından verilmiş kararlardır. Ayrıca ben karar içeriklerini görebilecek durumda değilim. Sadece o dönemki gazetelerde açıkça Yalçınkaya'nın Hrant Dink'in ve oğlu Arat Dink'in yargılandığı davasına bakan hakimler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Ben de bunun üzerine yorumları yaptım. Hakim Yalçınkaya, Dink öldürüldükten sonra dahi görevli olduğu Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Dink'in oğlu ve Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ile Agos Gazetesi sahibi Serkis Seropyan hakkında 'Türklüğü aşağılamak' suçundan hapis cezası vermiştir… Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek kendisini savunmuştu.

Savcılıkça, Alçı tarafından kullanılan ifadelerin müşteki Hakim Yalçınkaya'nın onur ve saygınlığını rencide edebilecek içerikte olduğu kaydedilmişti.

25 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ

Bu dava ardından İstanbul Hakimi'nden bir atak daha geldi. Hakkı Yalçınkaya bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tazminat davası açtı. Nagehan Alçı'nın hakkında yazdığı hakaret, iftira ve terör örgütlerine hedef gösteren yazısı nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini ve saldırıya maruz kaldığını belirten Yalçınkaya, 25 bin liralık tazminat talep etti.

"DİNK DAVASI İLE HİÇBİR İLGİM BULUNMUYOR"

Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Nagehan Alçı'ya hakkında yazdığı yazı nedeniyle dava açıldığı, söz konusu yazıda belirtildiği gibi Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte icra hakimi olarak görev yaptığı, Dink dosyasıyla bir bağlantısının bulunmadığı ve bu durumun resmi belgelerle kanıtlanmasını istediği yer aldı.