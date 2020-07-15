“Putin, ‘Ayasofya Türkiye’nin egemenlik hakkıdır’ dedi”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, "Ben kendisine süreci anlattım. Putin de bana 'Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması Türkiye'nin egemenlik hakları ile ilgili bir konudur' dedi. Kendisini, 'Türkiye'ye geldiğinizde Ayasofya'yı beraber gezelim' daveti yaptım. Buna da sıcak baktı" dediği belirtildi. MKYK üyelerinin "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisi üzerine Erdoğan'ın, "Diyanet İşleri Başkanı varken bize düşmez" dediği kaydedildi. Toplantının ana gündem maddesi ise İstanbul Sözleşmesi oldu.