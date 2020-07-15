Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri “Putin, ‘Ayasofya Türkiye’nin egemenlik hakkıdır’ dedi”

“Putin, ‘Ayasofya ’nin egemenlik hakkıdır’ dedi”

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
“Putin, ‘Ayasofya Türkiye’nin egemenlik hakkıdır’ dedi”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, "Ben kendisine süreci anlattım. Putin de bana 'Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması Türkiye'nin egemenlik hakları ile ilgili bir konudur' dedi. Kendisini, 'Türkiye'ye geldiğinizde Ayasofya'yı beraber gezelim' daveti yaptım. Buna da sıcak baktı" dediği belirtildi. MKYK üyelerinin "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisi üzerine Erdoğan'ın, "Diyanet İşleri Başkanı varken bize düşmez" dediği kaydedildi. Toplantının ana gündem maddesi ise İstanbul Sözleşmesi oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
“Putin, ‘Ayasofya Türkiye’nin egemenlik hakkıdır’ dedi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA