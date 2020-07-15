Zeydan Karalar’ın ‘haciz mağduru’ maskesi düştü! AK Parti Grup Başkanvekili belgeleriyle açıkladı

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, makam odasının haciz edildiğini bahane ederek adeta tiyatro çeviren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın maskesini düşürdü.

Gülaçtı, hacze konu borcun tamamının 2016 yılına ait olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Gerçekleri ortaya koyan Gülaçtı, hacze gelen firmanın Karalar döneminde işin kabulünün yapıldığını tek tek belgeledi.





FATURALAR HER ŞEYİ BELGELEDİ

Belgelerde Zeydan Karalar'ın başkan olarak seçilmesi ardından kesilen faturalar tek tek yer aldı. Belgelere göre, hacze gelen 'Aydın Prefabrik' isimli şirket tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 2 Nisan 2019, 17 Haziran 2019 ve 27 Eylül 2019 tarihlerinde yüksek tutarlarda iş karşılığı fatura kesilmiş…

BİR DE KAMUYU ZARARA UĞRATTI

Gülaçtı, daha da büyük bir skandalı ortaya çıkardı. İşe karşılık Adana Büyükşehir Belediyesi'nin firmanın 'alacağı olmadığını' iddia ederek mahkemeye başvurduğunu, mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdiğini ve kabul evrakı üzerinden alacağı tescil ettiğini kaydetti. Mahkemenin 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin TL 'icra inkar tazminatı' kestiğini ve belediyenin bu şekilde kamuyu zarara uğrattığını ifade etti.





Gülaçtı açıklamasında şunları kaydetti: "Adana Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki yine asılsız bir iddia ile gündeme geldi. Adanamıza hizmet edemeyen, Sayın Karalar ve yönetimi "hizmetsizlik siyasetini" örtbas etmek için şimdi de "Makam Odası Haciz" şovunu devreye soktu. İşin aslı ise tamamen farklı…

Belediyeye hacze söz konusu olan borcun tamamının 2016 yılına ait olduğu iddiası asılsızdır. Sayın Karalar'ın görevde olduğu tarihte bu işin kabulü yapılmıştır.





Kabulü yapılan ve faturası kesilen işin faturasına değil de ödemesine itiraz edilince firma doğal hakkını kullanarak mahkeme süreci başlatmıştır. Bu noktada ise Sayın Karalar yönetimi bir fecaate daha imza atarak karşı dava açmış ve firmanın 'alacağı olmadığını' iddia etmiştir.

Mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermiş ve kabul evrakı üzerinden alacağı tescil etmiş ve 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin TL 'icra inkar tazminatı' kesmiştir. Yani belediye bir de 550 bin TL kamu zararına uğratılmıştır!