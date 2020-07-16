15 Temmuz Derneği’nden CHP’li İBB’ye tepki

15Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile dernek arasındaki protokolün sonlandırıldığına dair haberlerin zamanlamasının çok manidar olduğunu belirterek, "Birileri için tasarruf olan, bizim hayatımızın kendisi" dedi. 15 Temmuz Derneği'nin darbe girişiminden sonra Ağustos 2016'da kurulduğunu ve o tarihte İBB ile aralarında herhangi bir protokol bulunmadığını belirten Şebik, dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş'ın teklifi üzerine birlikte çalışmaya başladıklarını söyledi. Belediye ile 3 yıllık bir protokol imzaladıklarını kaydeden Şebik, "Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, protokolün devam etmeyeceğini bize bildirmişti. 25 Şubat'ta hiçbir ilişkimiz kalmadı. Protokolün iptali 1 hafta önce konuşuldu. 25 Şubat, mart, nisan mayıs, haziran, temmuz. Üzerinden 5 ay geçmiş. Biz dernek olarak hiçbir yerde hiçbir söylemde bulunmamışız. İBB, 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde bunu ulusal basına servis ediyor. Zamanlaması çok manidar" dedi.Tarık Şebik şöyle devam etti: "Gerekçeleri tasarruf. Bizim için şehit ve gazilere yapılacak programlar hain darbe girişimini milli hafızalarda canlı tutacak programları yapmak tasarruf değil. Birileri için tasarruf olan bizim hayatımızın kendisi. Biz her şeyimizi 7/24 şehit ailelerimize, gazilerimize bu darbe girişimini milli hafızlarda canlı tutacak çalışmalara adadık."