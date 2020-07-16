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Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi

Eski bakanlar, TBMM'nin 3 ihtisas komisyonu başkanı oldu. Eski Gençlik ve Spor Bakanı TBMM Dışişleri Komisyonu, eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, eski İçişleri Bakanı ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığı görevlerine seçildi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:46 ABONE OL
Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi

Eski bakanlar, Meclis'teki 3 ihtisas komisyonunun başkanlığına seçildi. TBMM'deki 5 ihtisas komisyonunun başkanı değişti.

Buna göre, eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığına seçildi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Efkan Ala, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığı görevine getirildi.

Adalet Komisyonu başkanlığına AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına ise AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

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Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi
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