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şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:57 ABONE OL
FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye ilişkin arama ve yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet birimleri, İstanbul, Ankara ve Bolu'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında öğretmen, muhasebeci ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
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