İBB’nin faaliyet raporuna onay çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "2019 Yılı Faaliyet Raporu" geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İBB Meclisi Temmuz ayı ikinci toplantısında okundu. Grupların konuşmalarının ardından 122'ye karşı 173 hayır oyuyla rapor kabul edilmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Biz AK Parti ve MHP grupları olarak İstanbul'da gerçekten bir adım mesafe kat etmeyen, İstanbul'u geriye doğru taşıyan bu yönetime ikaz olsun diye faaliyet raporuna 'hayır' diyoruz" dedi. Göksu, "Çünkü birisinin ikaz etmesi gerekiyor. Öyle çıkıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisini Türkiye'nin siyasetini dizayn eden, siyasi algoritmasını belirleyen, siyasi felsefesini belirleyen kurum değil, İBB İstanbul'a hizmet etmek için seçilmiştir, polemik üretmek için değil" ifadelerini kullandı.