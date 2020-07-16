Şehitler makamında dualar kahramanlara

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde İstanbul Anadolu yakasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş, gazi ve şehit yakını anıta gelerek şehitler için dua etti. Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş şehitlerin aziz hatırası için, gece 00.00 sularında Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan yürüyerek 38 kilometre uzaklıktaki 15 Temmuz Şehitler Makamına tam 51 bin adım atarak ulaştı. Gümüş, "Şu an onlar dört duvar arasında, bizim hür bayrağımız dalgalanıyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.ELAZIĞ Fırat Üniversitesi (FÜ), 251 şehidin isim ve fotoğraflarının yer aldığı kırlangıç bayrakları, yerleşkedeki ağaçlara astı. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşuyla, bütün fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakarak hem demokrasisine sahip çıktı hem de ülkenin birliğine kasteden bu hainlere gereken tarihi dersi verdi" dedi. AA