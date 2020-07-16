Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

