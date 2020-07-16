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Son dakika: Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi 'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Son dakika haberi: Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi 'ı yumruklayarak darp etti. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi. HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermedi. Işık, eşinin ağrılarının giderek artması sonrası özel bir hastaneye götürdü.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:25 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Ankara'da, Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi 'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Olay, dün gece saatlerinde 'li Mensur Işık ile çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Burada tedavi olan , doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlata polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

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Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...
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