Son FETÖ’cü hesap verene kadar mücadele sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür dileğinde bulunarak özetle şöyle konuştu:* 15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur. Allah'a hamdolsun, Türkiye, bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir. Bir dönem terörle mücadele operasyonları için bile kimi küresel güçlerin icazetini, yardımına arayan eski Türkiye artık mazide kalmıştır.* 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetleri hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Dünyanın farklı ülkelerinde okul, kurs, kültür merkezi adı altında işlettikleri fitre yuvalarının kapatılması için mücadelenin içindeyiz.* Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurtiçinde ve yurtdışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.* Şehit yakınlığı ve gazilik unvanlarının vakarına, onuruna, manevi sorumluluğuna uygun şekilde hareket eden sizlerle son nefesimize kadar birlikte yürüyeceğimizden emin olunuz.* 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarını acılarını istismar ederken sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir. Münhasıran şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Biz de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kurduk. Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla vakfımız aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı devam ettirmeyi kararlaştırdık.