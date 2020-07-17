9 şehit haberiyle yüreğimiz yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı, Hakkari ve Van çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34'te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı saat 22.45'de radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, İHA, polis ve jandarma helikopterleri de uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışma sonucunda uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı belirlendi. Uçağın düşmesi sonucu, pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram, polis memuru Burak Derya şehit oldu.Kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 04.30'da Van'a geldi. Soylu 2015 model insanlı keşif uçağı ile en son 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken irtibat sağlandığını belirterek, "Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir uçağın alçalıp gözden kaybolduğu ihbarı geldi. Ve gece 03.00 civarında ekiplerimiz 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını bildirdiler" dedi. Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve askeri yetkililer saat 05.00'de kaza yerine geçerek incelemede bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.SABAHEmniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı ABD yapımı BC Kingair350i tipi insanlı keşif uçağı, sahip olduğu kamera ve diğer sistemlerle başta keşif-gözetleme, görüntü aktarma ve operasyonel amaçlı kullanılıyor. İHA'lara göre avantajı yüksek hızla gitmesi veya havada farklı noktalara ulaşarak hızlı görüntü alabilmesi. 5 ila 10 bin metre irtifada Türkiye'nin her tarafında kullanılabiliyor. Uçakta 2'si pilot 5 personel 7 kişi görev yapıyor. Bu uçaklar Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da kullanılıyor.SABAH