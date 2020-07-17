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Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen saldırıya kasten yaralama suçundan soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen kadına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. Başsavcılığın; dün gece Sirkeci bölgesinde meydana gelen olayla ilgili kasten yaralama suçundan soruşturma yürüttüğü bildirildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 17.7.2020 23:45 Son Güncelleme: 17.7.2020 23:56 ABONE OL
Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen saldırıya kasten yaralama suçundan soruşturma!

Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen Doğu Türkistan'lı kadın yolcuya başka bir kadın yolcu tekmeyle saldırmıştı. Saldırganın "Ülkenize dönün" diye bağırdığı tespit edildi.

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Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum" dedi.

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Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen saldırıya kasten yaralama suçundan soruşturma!
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