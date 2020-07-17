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’teki operasyonunda flaş gelişme! ve CHP yöneticileri tutuklandı

/KCK-TM örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında ve CHP yöneticileri de var.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:42 ABONE OL
Gaziantep’teki PKK operasyonunda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

PKK/KCK-TM Gaziantep örgütlenmesinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik uzun süreli teknik çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenmişti.

HDP/DBP Gaziantep İl/ilçe Yöneticilerinin, DTP/BDP Nusaybin Belediye Eski Başkanı ve TJA Sözcüsü ile 2 Mahallle Muhtarının da aralarında olduğu toplamda 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yakalanıp gözaltına alınan 15 şahıs hakkında tamamlanan adli tahkikatların akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 6 şahıs adli Kontrol (Ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.

9 ŞAHIS TUTUKLANDI

Aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın, HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, CHP Belediye Meclis Üyeleri Avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şahıs ise tutuklanarak Gaziantep H ve L tipi kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

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Gaziantep’teki PKK operasyonunda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı
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