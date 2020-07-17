İBB, yatırımları yüzde 80 azalttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, salı günü Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Meclis toplantısına İBB'nin 2019 yılı faaliyet raporu damga vurdu. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP yönetimini topa tuttu. İşte CHP'li yönetim tarafından hazırlanan faaliyet raporuna yansıya ve Göksu tarafından yapılan eleştiriler:İBB Başkanı "Biz kimsenin partisine ya da geldiği yere bakmayız, alın terine bakarız. Kimseyi işten çıkarmayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Kimseyi işten çıkarmayacağız" diye namus sözü verdi. Ancak 23 Haziran'dan bu güne kadar 11 bin 706 işçiyi işten atıldı."Şeffaf yönetim anlayışına uygun davranacağım" denildi. CHP'nin örgüt toplantısında il ve ilçe başkanlarınızla İBB için istihdam pazarlığı yapıldı."Tüm ihaleleri canlı yayınlayacağız" denildi. 255 ihaleden sadece 5 adedi canlı olarak yayınlandı."İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız" denildi. Ama ulaşıma, Halk Ekmeğe, İSPARK'a, Hamidiye suya ve bin 500 kaleme zam yapıldı.Seçim kampanyasında "Metroları iki katına çıkaracağım ve şehrin trafik yoğunluğunu azaltacağım" denildi. 2019 senesinde gerçekleştirilen sıfır. Yol ve ulaşım konusunda tek bir yatırım yoktur."Otopark sorununu gündemden çıkartacağım" denildi. Trafikle ilgili, 1 yıl içinde planlanmış, projelendirilmiş ya da ihalesi yapılmış bir tane otopark yoktur.İBB'nin 2018 senesinde 1.2 milyar TL olan deprem bütçesi, 2020 senesinde 340 milyon TL'ye düşürüldü.İstanbul'da 350 şantiyede devam eden çalışmaların yüzde 80'i durduruldu.Haliç'in o içimizi acıtan görüntüleri ortaya çıkınca da buna bir kulp buldunuz 'alg patlaması' dediniz. Ortada bir alg patlaması yok ama sizin yaptığınız algı fena patladı.