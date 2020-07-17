İtalya’daki Koronavirüs’ten kaçtı, maganda tarafından bıçaklandı

İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

"KASTI ÖLDÜRMEK"

Savcılıkça, İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu belirtildi.

Savcılık, şüpheli Mutlu C.Y.'nin 'Kasten Öldürme (teşebbüs)' suçundan cezasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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