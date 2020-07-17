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Son dakika haberi... karakteriyle tanınan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... karakteriyle tanınan hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Sunduğu "Huysuz Show" programıyla akıllara kazınan Seyfi Dursunoğlu 1970'den 2000'lere kadar ekranlarda yer aldı ve birçok izleyiciyi eğlendirmeyi başardı. Bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yapan Dursunoğlu, Huysuz Virjin lakabıyla tanınıyordu.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 21:34 Son Güncelleme: 17.7.2020 21:41 ABONE OL
Son dakika haberi...Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon), bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

Kaynak:Hürriyet

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Son dakika haberi...Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
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