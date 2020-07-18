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Afyonkarahisar merkezli operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 21:35 ABONE OL
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan muvazzaflardan S.G. ile T.A. savcılık talimatıyla salıverildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı ve yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muvazzaflardan 1'i ise tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyelerince ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlarda 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önceden askeri liseden atılan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı
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