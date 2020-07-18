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Bu olay da teyit ediyor ki  şiddet ile iç içe

Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’ı darp etmesi konusunda hem Meclis’teki kadın vekillerden hem de sanatçılardan sert tepki geldi

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
EVRİN GÜVENDİK
BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Bu olay da teyit ediyor ki HDP şiddet ile iç içe
AK Parti, MHP ve CHP'li kadın milletvekilleri SABAH'a yaptıkları açıklamada şunları söyledi:
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Kim olursa olsun, kim şiddet uygularsa uygulasın tüm kadınların onun yanında olması gerekir. HDP'li kadın milletvekilleri tarafından Meclis Genel Kurulu'nda haftalardır saldırı ile karşı karşıyıyız. Sürekli AK Partili kadın milletvekilleri için 'Şiddeti doğal görüyor, yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. AK Parti politikaları şiddeti arttırıyor' diyorlar. Ortaya çıkan tablo bir defa bir insanın, bir vekilin muhataplarını ağır suçlayabilmesi için daha iyi bir sicile sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu olay da teyit ediyor ki HDP şiddet ile iç içe...
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal: Eşine şiddet uyguluyor ve hastaneye gitmesine izin vermiyor. Bu çok üzücü. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız; karına yönelik olsun, çocuga yönelik olsun. Bu olayı kınıyoruz.... İşin ilginç tarafı eşine şiddet uygulayan kişinin kadına şiddet karşı önerge vermiş olması.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara: Kadına şiddet kimden gelirse gelsin bunu kınıyoruz. Çocuklarının annesi, hayatı paylaştığı kadına bunu yapan ister vekil olsun ister bir başkası asla hoş görülemez.
CHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa milletvekili Lale Karabıyık: Şu partili, bu partili önemli değil. İster HDP'li, ister CHP'li ister AK Partili hiç fark etmez, şiddet nerden gelirse gelsin karşıyız.

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Bu olay da teyit ediyor ki HDP şiddet ile iç içe
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