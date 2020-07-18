Son dakika: İBB Fazilet Durağı skandalının faturasını ona kesmişti: Koltuklarını korumak için beni yaktılar...

"YÜZ GÜN NİYE ÇALIŞTIRDILAR BENİ?"

Fazilet Parkı Durağının gündem olmasının ardından İBB'nin suç duyurusu ile mahkemede ifade verdiğini ve savcı tarafında sunulan hiçbir maddenin kabul edilmediğini vurgulayan Arslan, "5 madde sunuldu. Bu maddelerin hiçbiri kabul edilmedi. Savcı davayı düşürdü. Biz de suçlu bulunmadık orada. Madem öyle yüz gün niye çalıştırdılar beni. Açıklamaları da şu; sosyal medyada verdiğim demeçlerden dolayı kurumu ve şahsı karalayacak açıklamalar yapmışım ben. Bir tane bulsunlar ben istediklerini yapacağım" dedi.

"BU İŞİN GÜNAH KEÇİSİ BEN OLDUM"

İBB tarafından açıklama yapılmadan işten çıkarıldığını ve hakkını arayacağını söyleyen Ertuğrul Arslan, "Tazminat davası açacağım ve kazanacağım. Ben buna kesin eminim. Ben vicdanen rahatım yalan konuşmadım. Koltuk davası için beni yaktılar. Sakin olmaya, sakin kalmaya çalışıyorum ama kendi rantları için beni yaktılar. Bu işin günah keçisi ben oldum. Ben şimdi boşta kaldım. Kim iş verecek bana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hiçbir araçta çalışamazsın diyorlar. Sertifikam iptal edildi" şeklinde konuştu.