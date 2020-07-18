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Son dakika: MHP Lideri 'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı , tarihi Ayasofya kararının ardından bir yüzük yaptırdı. 'nin silüetinin yer aldığı yüzüğü parmağına takan Bahçeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Bahçeli, antika ürünlere olan ilgisi ile biliniyor. Ayasofya Camii, 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından kaldırılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile ibadete açılmıştı. Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Bahçeli'nin namaza katılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 15:58 Son Güncelleme: 18.7.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı

MHP Lideri , 'nin açılış töreni öncesi, caminin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı

MHP Genel Başkanı , Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı

AÇILIŞ TÖRENİNDE TAKACAK

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 24 Temmuz'daki açılışına katılması bekleniyor.

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı
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Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya yüzüğü! Tarihi kararın ardından yaptırdı
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