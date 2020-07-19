Alman papazdan Papa Franciscus'e flaş Ayasofya eleştirisi!

"ASIL MÜZEYE ÇEVRİLMESİ DOLAYISIYLA ORAYI İKİNCİ KEZ KAYBETMİŞTİK"

Körner, Ayasofya'nın cami olması için yargının da karar verdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet ve mahkemeler, cami olması için karar verdi. Türkler de Erdoğan da bunu söyledi. O zaman herkes aynı Sultan Ahmet Camisi'ndeki gibi oraya bir ücret ödemeden girebilecek. Orada dua da edilebilecek.

Bilmiyorum hiçbir camide dua etmiş miydiniz? Bizim de şunu söyleme fırsatımız var, 'İnanan insanlar olarak burayı sadece harika bir sanat eseri olarak değil, aynı zamanda manevi bir yer olarak algılayabiliriz ve kabul edebiliriz."

"Hristiyanlık sonuçta bir kiliseyi kaybetti mi kaybetmedi mi?" şeklindeki soru üzerine Körner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence bu, iki yüzlülük. Bu beni rahatsız ediyor çünkü biz, kutsal bilgelik kilisesini 1453'te kaybettik. Bu arada kutsal bilgelik de Hazreti. İsa'nın kendisidir, o zamandan bu yana orası cami. Ondan sonra asıl biz oranın müzeye çevrilmesi dolayısıyla orayı ikinci kez kaybetmiştik.

Şimdi orayı bir kez daha kaybetmedik. İnançlı insanlar olarak böyle görmeliyiz, orayı tekrar kazandık. Ayasofya'dan yükselen 'namaza davet' çağrısını kabul edip, şunu söyleyeceğiz, 'Memnuniyetle bu camiye bir toprak talebi olmadan gideceğiz, bu yeri Müslümanlar ile veya tek tek ibadetimiz için manevi bir dürtü ve manevi taşıyıcı olarak kullanmak istiyoruz.' Ben böyle görüyorum. "