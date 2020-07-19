Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Önümüzdeki hafta görülebilir

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk şu ifadeleri kullandı:

İngiltere'deki araştırmada ayrıntılı bilgiler elde edildi. Şu anda dünyada bu hastalığın seyrini etkileyecek, bizi farklı bir düşünceye itedek bir durum değil. Buradan tüm sağlık çalışanlarına, bu hastalığa bakarken lütfen dikkatli olalım. Hastalar ishal ve karın ağrısıyla gelebiliyorlar farklı sistemlere tutunduğunu düşünelim. Bu zaten uzun zamandan beri söylenen bir olay.

Belirtileri yorumlarken beklemek, analiz yapmak gerekiyor. Fikirler değişiyor, Ocak ayında merkezi sinir sistemi tutulmaz derken, daha sonra bunun çok daha farklı şekilde tutunduğunu, omurilik sıvısından virüsün saptandığını görmüş olduk.

Belki önümüzdeki hafta daha farklı belirtilerle karşılaşabileceğiz. Bunlar esasen varolan, dikkatlerden kaçan belirtiler olarak algılamak lazım.