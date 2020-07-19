Fethiye’de rezil görüntüler! Deniz çöplüğe döndü, CHP’li belediye seyirci

Fethiye Körfezi'nde deniz kirliliği her geçen gün artıyor. CHP'li belediyenin duyarsızlığı manzarayı her geçen gün kötüleştiriyor. Körfez'de dün çekilen fotoğraflar iç parçaladı. Fotoğraflarda denizin çöplüğe dönüştüğü görülüyor.

Körfez kirliliği yaz aylarıyla beraber artan sıcaklık ve kirlilik artışına paralel olarak, Muğla'nın ve bölgenin turizm geleceği ve yöre halkının sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Kamuoyunda oluşan tepkiler sonucu, çözüm bulunabilmesi için yerel yöneticiler başta olmak üzere üst düzey yetkililer onlarca defa yerinde incelemelerde bulundu. Tarım, sulama ve dolayısıyla drenaj sularının oldukça kısıtlı olduğu Fethiye Körfezi'ni besleyen havzada oluşan kirlilik kaynağı, tarımsal faaliyetler, arıtma tesisinin yetersizliği ve üst havzalardan sediment taşınımın önlenmesi dahil bir çok temelde tartışıldı.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "250 milyon lira bedelli bir proje hazırladıklarını belirtti. Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca ise Körfez 125 milyon Liralık bir yatırımla dış krediyle ve hibe ile sorunu çözeceklerini ifade etti.

PEKİ FETHİYE KÖRFEZİ'NİN YAŞAYABİLMESİ İÇİN ÇÖZÜM NEDİR?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik çözümü 3 aşamada özetledi.

Özçelik, "Kirleticiler ve kirletici kaynaklar alana ve zamana bağlı değişkenlerdir. Farklı parametreler için farklı noktalarda sürekli ölçümler yapmadan kirleticinin kaynağı hakkında bilimsel bir yorum yapmak mümkün değildir"dedi.

Özçelik şöyle devam etti: "Özellikle, arıtma tesisinin yetkili kurumlar tarafından sürekli olarak izlendiği, tarımsal faaliyetlerin sınırlı olduğu, su kanallarına endüstriyel atık deşarjının hala gözle görüldüğü ve paket arıtmaların görünürde arıtma çamur bertarafı yapmadığı düşünüldüğünde doğru bilgi ve ölçümlere ulaşmanın oldukça sorunlu olduğu aşikar olarak gözükmektedir."

Özçelik, "Kirletici ve kaynakları tespit edildikten sonra sorun kaynağında çözülmelidir. Kirlilik akışının durdurulduğu anda körfezin taban temizliği kolaylıkla yapılabilecektir. Tüm bunların ayrıntılı bir bilimsel rapor ve rapor sonrasında ortaya çıkabilecek bir yol haritası ile saptanabilir"diye konuştu.

Özçelik, alternatif olarak iç körfezi dış körfeze bağlayan yaklaşık 750m uzunluğunda bir su tünelinin ekonomik bir biçimde projelendirilebileceğini belirtti. Ancak, bu projenin yapılacak 3 boyutlu akıntı modelleri sonrasında körfezin kendini temizleme kapasitesinin uygun olmaması durumunda ve yapılacak Çevresel Etki Değerlendirme çalışmaları sonucunda karar verilebilecek bir husus olduğunu ekledi..

Kanal Fethiye projesinin körfez temizliğine sağlayacağı katkının yanında Fethiye'nin ve Muğla'nın marka değerine önemli katkı sağlayacağını ve turizme teşvik sağlayacak bölgesel bir prestij projesi haline gelebileceğini belirtti.



Fethiye Körfezi'nin geleceği için yol haritasının son adımı olarak değerlendirdiği Kanal Fethiye projesinin bölgedeki canlı hayatını ve ekosistemi etkileyebileceğini bu nedenle tüm aşamaların birlikte düşünüleceği, multidisipliner bir yaklaşımla bilimsel bir rapor neticesinde doğru adımların saptanabileceğini ifade etti.