HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar, Tuma Çelik'in tecavüz skandalını ört-bas etmek istemiş!

HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'ın; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunması olayını ört-bas etmek istediği ortaya çıktı.

GÜNAY VE DÜNDAR, "BİZ ARAŞTIRIP GEREĞİNİ YAPARIZ, SEN BU OLAYI KAPAT VE UNUT" DEDİLERİ

HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın SABAH'a yaptığı açıklamada; "HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.

"SEN SUÇLUSUN, ORAYA GİTMESEYDİN. EĞER SEN GİDİP GÖRÜŞMESEYDİN BUNLAR YAŞANMAZDI"

Mağdur kadın, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve 'Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı' gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.